IOWA SENATE APPROVES PRIVATE AUDITOR BILL TO BYPASS STATE AUDITOR

THE IOWA SENATE HAS APPROVED A BILL THAT WOULD LET THE GOVERNOR AND THE STATE EXECUTIVE COUNCIL BYPASS THE STATE AUDITOR’S OFFICE AND HIRE PRIVATE C-P-AS TO AUDIT ALL STATE AGENCIES.
SENATOR MIKE BOUSSELOT FROM ANKENY, IS THE BILL’S SPONSOR.
AUDITS8 OC…….CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS.” :15
ALL 31 REPUBLICANS PRESENT VOTED FOR THE PROPOSAL — THE FIRST BILL TO PASS THE SENATE THIS YEAR.
ALL 16 DEMOCRATS IN THE SENATE VOTED AGAINST IT.
SENATOR TONY BISIGNANO OF DES MOINES SAYS THE BILL MEANS STATE AUDITOR ROB SAND, THE ONLY DEMOCRAT SERVING IN STATEWIDE OFFICE, WOULD NOT BE ABLE TO INVESTIGATE STATE AGENCY SPENDING.
AUDITS9 OC…….IN THIS STATE.” :12
THE BILL NOW GOES TO THE IOWA HOUSE FOR CONSIDERATION.
RADIO IOWA