CELEBRATING PRESIDENT’S DAY WITH BOBBLEHEADS

TO CELEBRATE PRESIDENTS’ DAY, THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM HAS UNVEILED SEVERAL NEW PRESIDENTIAL BOBBLEHEADS.
C-E-O PHIL SKLAR SAYS THERE ARE THREE DIFFERENT SERIES:
SKLAR1 OC…..WHITE HOUSE PODIUM. :12
SKLAR SAYS THE RESOLUTE DESK AND PODIUM BOBBLES ARE FOLLOW UPS TO EARLIER SUCCESSFUL RELEASES:
SKLAR2 OC……SERIES AS WELL. ;24
THE FIRST LADY BOBBLEHEADS FEATURE MANY RECENT AND SOME OF THE BEST KNOWN FIRST LADIES IN U.S. HISTORY:
SKLAR3 OC……..NEVER HAD A BOBBLEHEAD. :15
THE BOBBLEHEADS ARE AVAILABLE EXCLUSIVELY FROM THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM.