YANKTON MAN SENTENCED TO 85 YEARS IN PRISON

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY HAS ANNOUNCED THAT A YANKTON MAN HAS BEEN SENTENCED TO 85 YEARS IN PRISON AFTER HE HAD EARLIER PLED GUILTY TO FIRST DEGREE MANSLAUGHTER IN CONNECTION TO A STABBING DEATH THAT OCCURRED IN YANKTON LAST MAY 22ND.
32-YEAR-OLD ADRIAN LUND, WHO HAD ALSO LIVED IN SIOUX CITY, WAS CHARGED IN THE STABBING DEATH OF 33-YEAR-OLD TIMBER COURNOYER AT A YANKTON RESIDENCE.
SHE DIED MAY 23RD IN A SIOUX FALLS HOSPITAL.
THE INVESTIGATION WAS DONE BY THE SOUTH DAKOTA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION AND THE YANKTON POLICE DEPARTMENT.
THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE AND THE YANKTON COUNTY STATE’S ATTORNEY’S OFFICE PROSECUTED THE CASE.