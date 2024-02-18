MAYOR CHALLENGES CITY DEPT. HEADS TO TRIM BUDGET 5%

THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY MET SATURDAY TO CONTINUE WORK ON A NEW BUDGET FOR THE COMING FISCAL YEAR.
COUNCIL MEMBERS MET WITH INDIVIDUAL DEPARTMENT HEADS WITH MAYOR BOB SCOTT GIVING THEM ALL SOMETHING TO CONSIDER NEAR THE START OF DISCUSSIONS:
BUDGET1 OC……..WOULD BE POSSIBLE. :18
CITY FINANCE DIRECTOR TERESA FITCH TOLD THE COUNCIL THAT WHILE PROPERTY VALUATIONS WILL GO UP THIS YEAR, PROPERTY TAXES SHOULD BE LOWER:
BUDGET2 OC……26 DOLLAR REDUCTION. :27
ART CENTER DIRECTOR TODD BEHRENS ASKED FOR A SLIGHT COST OF LIVING INCREASE FOR HIS EMPLOYEES, BUT SAID HE WOULD HOLD THE LINE ON HIS BUDGET AND LOOK FOR THE 5 PERCENT TO CUT.
LIBRARY DIRECTOR HELEN RIGDON ASKED FOR A PAY BUMP AND PROMOTION FOR SOME EMPLOYEES WHO WERE PERFORMING EXTRA DUTIES WITHOUT COMPENSATION THAT OTHER HIGHER PAID WORKERS WERE DOING:
BUDGET3 OC……LIBRARY ASSISTANT. ;08
MUSEUM DIRECTOR STEVE HANSEN SAYS THERE’S NOT MUCH HE CAN CUT, OTHER THAN SALARIES, BECAUSE THE MUSEUM’S HISTORICAL ASSOCIATION PAYS FOR MOST OF THE PROGRAMMING
BUDGET4 OC…..THE WEBPAGE :14
IRONICALLY, THE MAYOR’S YOUTH COMMISSION ASKED FOR THE LARGEST PERCENTAGE INCREASE IN THEIR BUDGET ALLOTMENT, DOUBLING IT FROM $4000 TO $8000 TO PAY FOR INCREASED COSTS FOR THE STUDENTS ANNUAL BUS TRIP TO THE STATE LEGISLATURE IN DES MOINES:
BUDGET5 OC…….CHAMBER MEMBERS. :22
NOTHING WAS VOTED ON OR FINALIZED IN THE MEETING.
THE COUNCIL WILL HOLD A MEETING TO APPROVE THE FINAL BUDGET IN APRIL.