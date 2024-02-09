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Iowa Native & USD Coyote Suits Up Sunday For KC Chiefs

By
Woody Gottburg
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MOUNT VERNON, IOWA NATIVE JACK COCHRANE WILL PLAY IN THE SUPER BOWL FOR THE SECOND TIME IN HIS SECOND YEAR IN THE NFL.

THE FORMER SOUTH DAKOTA COYOTE STAR IS A LINEBACKER FOR A KANSAS CITY CHIEFS TEAM THAT WILL PLAY THE SAN FRANCISCO 49ERS IN SUNDAY’S SUPER BOWL IN LAS VEGAS.

COCHRANE1 OC……PRETTY BLESSED :08

COCHRANE SAYS MUCH OF THE CREDIT FOR HIS SUCCESS GOES TO SOUTH DAKOTA COACH BOB NIELSON:

COCHRANE2 OC……..DAILY BASIS :19

COCHRANE HAS A LOT OF GREAT MEMORIES PLAYING FOR MOUNT VERNON HIGH SCHOOL.

COCHRANE3 OC……….LITTLE KID :20

YOU CAN LISTEN TO THE SUPER BOWL SUNDAY ON KSCJ. KICKOFF IS SET FOR 5:30 P.M.

Radio Iowa/ Photo courtesy NFL.com

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