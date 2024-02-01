IT’S CHOCOLATE CARAMEL APPLE TIME FOR SIOUXLAND HUMANE SOCIETY

THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY IS CURRENTLY TAKING ORDERS FOR ITS GOURMET DOUBLE CHOCOLATE CARAMEL APPLES, A PERFECT VALENTINE’S DAY GIFT.
THE COST IS $22.00 PER APPLE WITH ALL PROCEEDS GOING TO THE HOMELESS ANIMALS IN SIOUXLAND. SIOUXLANDERS CAN PLACE THEIR ORDER ON THEIR WEBSITE,
SIOUXLANDHUMANESOCIETY.ORG OR CALL 712-252-2614 EXT. 0 ON OR BEFORE FEBRUARY 7TH.
http://WWW.SIOUXLANDHUMANESOCIETY.ORG
PICK-UP LOCATIONS THIS YEAR WILL BE THE SOUTHERN HILLS MALL CENTER COURT AND THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY AT 1015 TRI-VIEW AVENUE ON SUNDAY, FEBRUARY 11TH FROM NOON TO 5:00PM AND MONDAY, FEBRUARY 12TH FROM 11:00AM TO 5:00 PM.