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IT’S CHOCOLATE CARAMEL APPLE TIME FOR SIOUXLAND HUMANE SOCIETY

By
Woody Gottburg
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THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY IS CURRENTLY TAKING ORDERS FOR ITS GOURMET DOUBLE CHOCOLATE CARAMEL APPLES, A PERFECT VALENTINE’S DAY GIFT.

THE COST IS $22.00 PER APPLE WITH ALL PROCEEDS GOING TO THE HOMELESS ANIMALS IN SIOUXLAND. SIOUXLANDERS CAN PLACE THEIR ORDER ON THEIR WEBSITE,

SIOUXLANDHUMANESOCIETY.ORG OR CALL 712-252-2614 EXT. 0 ON OR BEFORE FEBRUARY 7TH.

http://WWW.SIOUXLANDHUMANESOCIETY.ORG

PICK-UP LOCATIONS THIS YEAR WILL BE THE SOUTHERN HILLS MALL CENTER COURT AND THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY AT 1015 TRI-VIEW AVENUE ON SUNDAY, FEBRUARY 11TH FROM NOON TO 5:00PM AND MONDAY, FEBRUARY 12TH FROM 11:00AM TO 5:00 PM.

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