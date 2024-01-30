AMBER ALERT SUSPECT IN CUSTODY (Update)

THE SUSPECT SOUGHT IN THE AMBER ALERT TUESDAY FROM JEFFERSON IOWA IS IN CUSTODY.
AREA LAW ENFORCEMENT ARRESTED 34-YEAR-OLD BRANDON DUONG IN A FIELD NEAR REMSEN AT 8:03 P.M.
DUONG SURRENDERED AFTER A STANDOFF OF ABOUT TWO AND A HALF HOURS.
THE IOWA DEPARTMENT OF PUB;LIC SAFETY SAYS DUONG TOOK HIS SEVEN-YEAR-OLD BIOLOGICAL SON, BRYSON DUONG, FROM GREENE ELEMENTARY SCHOOL IN JEFFERSON, IOWA.
A COURT ORDER RESTRICTING BRANDON DUONG FROM HAVING CUSTODY HAD BEEN ISSUED LAST DECEMBER.
A STATE TROOPER SPOTTED DUONG’S 2015 BLACK TOYOTA TACOMA NORTHEAST OF REMSEN AROUND 4:50 P.M.AND A PURSUIT BEGAN THAT REACHED SPEEDS OVER 100 MILES AN HOUR.
THE SUSPECT’S VEHICLE WENT OFF THE ROAD JUST.BEFORE 5:30 P.M. NEAR 160TH AND SUNSET.IN PLYMOUTH COUNTY.
HE WAS ARMED WITH A RIFLE AND FLED INTO A NEARBY FIELD WITH THE BOY.
LAW ENFORCEMENT PROCEEDED TO SURROUND THE AREA AND BROUGHT IN TWO ARMORED VEHICLES.
DUONG EVENTUALLY LAID HIS RIFLE DOWN AND SURRENDERED.
HE AND THE BOY WERE TRANSPORTED TO A SIOUX CITY HOSPITAL WITH WHAT WERE BELIEVED TO BE MINOR INJURIES.
BRANDON DUONG HAS BEEN CHARGED WITH ONE COUNT OF KIDNAPPING IN THE FIRST DEGREE AND WILL BE TRANSFERRED TO THE GREENE COUNTY JAIL.
THE JEFFERSON POLICE DEPARTMENT AND IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION WILL CONTINUE THEIR INVESTIGATION.