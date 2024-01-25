FEENSTRA TAKES ISSUE WITH ILLEGAL IMMIGRANT FLIGHTS

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA OF HULL HAS SENT A LETTER TO U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY SECRETARY ALEJANDRO MAYORKAS REQUESTING ANSWERS FROM HIS DEPARTMENT OVER CREDIBLE REPORTS THAT ILLEGAL IMMIGRANTS ARE BOARDING AND FLYING ON U.S. PLANES WITHOUT PROPER IDENTIFICATION.
FEENSTRA SAYS ILLEGAL IMMIGRANTS ARE BEING PERMITTED TO UPLOAD THEIR PERSONAL INFORMATION ON THE CBP ONE APP, WHICH FAILS TO VERIFY IF THE INPUTTED DATA IS VALID.
HE SAYS BY LAW, AMERICAN CITIZENS ARE REQUIRED TO SHOW VALID PHOTO IDENTIFICATION TO GO THROUGH TSA AND BOARD DOMESTIC AND INTERNATIONAL FLIGHTS, BUT, UNDER THE BIDEN ADMINISTRATION, ILLEGAL IMMIGRANTS DON’T.
THE 4TH DISTRICT REPUBLICAN SAYS “THIS RIDICULOUS POLICY LEAVES OUR NATION VULNERABLE TO TERRORISTS, DRUG TRAFFICKERS, AND CRIMINALS WHO WISH TO HARM OUR FAMILIES AND DESTROY OUR COUNTRY.”
FEENSTRA SAYS “TO DATE, TENS OF THOUSANDS OF ILLEGAL IMMIGRANTS HAVE FLOWN IN THE UNITED STATES WITHOUT PROPER IDENTIFICATION”.
HE SAYS THAT MUST END NOW AND HE WANTS ANSWERS FROM THE BIDEN ADMINISTRATION AND ASSURANCE THAT THE POLICY WILL BE SWIFTLY SUSPENDED.