103 MPH PURSUIT ON HWY 20 ENDS WITH FATAL CRASH ON GORDON DRIVE

A PURSUIT OF A SPEEDING VEHICLE BY AN IOWA STATE PATROL TROOPER THAT BEGAN EAST OF SIOUX CITY ON HIGHWAY 20 NEAR DELAWARE AVENUE LATE WEDNESDAY AFTERNOON ENDED WITH A FATAL CRASH ON GORDON DRIVE IN THE MORNINGSIDE AREA OF SIOUX CITY.
THE IOWA STATE PATROL SAYS A TROOPER ATTEMPTED TO STOP A CAR TRAVELING 81 MILES AN HOUR IN A 55 MILE AN HOUR ZONE AROUND 4:30 P.M.
THE DRIVER OF THE CAR REFUSED TO STOP, AND SPED WEST INTO SIOUX CITY, AT ONE POINT REACHING 103 MILES AN HOUR.
THE SPEEDING CAR STRUCK TWO VEHICLES BEFORE IT CRASHED NEAR STONE AVENUE ON GORDON DRIVE, RESULTING IN FATAL INJURIES TO THE DRIVER, WHO WAS THE LONE OCCUPANT.
A PERSON IN ONE OF THE VEHICLES THAT WAS STRUCK WAS TREATED AND RELEASED FROM A LOCAL HOSPITAL WITH MINOR INJURIES.
THE NAME OF THE DRIVER INVOLVED IN THE PURSUIT HAS NOT BEEN RELEASED YET.