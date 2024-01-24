NORTHWESTERN SETS SPRING ENROLLMENT RECORD

NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY, IOWA HAS SET A SPRING ENROLLMENT RECORD FOR THE 5TH YEAR IN A ROW.
THIS YEAR’S NUMBER IS 1,603 STUDENTS, UP FROM 1,584 LAST SPRING.
THIS SEMESTER A RECORD 639 STUDENTS ARE STUDYING IN NORTHWESTERN’S GRADUATE & PROFESSIONAL STUDIES DIVISION, INCLUDING ONLINE MASTER’S DEGREE PROGRAMS IN EDUCATION AND COUNSELING AND AN ON-SITE MASTER’S DEGREE PROGRAM IN PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES.
INTERNATIONAL STUDENT ENROLLMENT CONTINUES TO GROW, ACCOUNTING FOR 5.5% OF RESIDENTIAL, UNDERGRADUATE STUDENTS.