FAMILY ESCAPES MYRTLE STREET HOUSE FIRE

THREE PEOPLE ESCAPED SAFELY EARLY FRIDAY MORNING WHEN A FIRE STARTED IN THEIR HOME AT 3071 MYRTLE STREET.
DEPUTY FIRE MARSHALL RYAN COLLINS OF SIOUX CITY FIRE RESCUE SAYS THE FIRE WAS DISCOVERED AROUND
3:40 A.M;
FIRE14 OC……SAFELY EVACUATE. :20
COLLINS SAYS THE FIRE WAS RULED ACCIDENTAL:
FIRE15 OC………..QUITE SOME TIME. :12
THE HOME WAS EQUIPPED WITH WORKING SMOKE ALARMS, BUT COLLINS SAYS THERE WAS AN UNUSUAL CIRCUMSTANCE WITH THIS FIRE:
FIRE16 OC………ACTIVATE THE SMOKE ALARMS. :28
THE ATTIC AREA SUSTAINED FIRE DAMAGE AND THE REST OF THE HOME HAS WATER DAMAGE, BUT IS STILL LIVABLE.