ERNST SAYS RETURN OUR HOSTAGES NOW

IOWA SENATOR JONI ERNST IS AMONG A BIPARTISAN GROUP OF LAWMAKERS WHO HOSTED A U-S CAPITOL VISIT WEDNESDAY FROM FAMILIES OF AMERICANS BEING HELD HOSTAGE IN GAZA.
GAZA1 OC………ENDURE THIS.” :15
ERNST SAYS THEIR PAIN SHOULD BE ANSWERED:
GAZA2 OC……..EVERY SECOND COUNTS.” :10
EARLIER THIS MONTH, ERNST LED A DELEGATION OF DEMOCRATS AND REPUBLICANS FROM THE U-S HOUSE AND SENATE TO STOPS IN FOUR MIDDLE EAST COUNTRIES.
GAZA3 OC……TO REUNITE THESE FAMILIES.” :19
ISRAELI OFFICIALS ESTIMATE ABOUT 130 HOSTAGES REMAIN IN GAZA AFTER BEING CAPTURED BY HAMAS ON OCTOBER 7TH.
ERNST SAYS THE COUNTRY OF QATAR (CUTTER) COULD BE KEY TO NEGOTIATIONS TO FREE THE HOSTAGES AND SHE’S CALLED ON MORE MEMBERS OF CONGRESS AND THE BIDEN ADMINISTRATION TO EXERT MORE PUBLIC PRESSURE ON HAMAS TO FREE THE HOSTAGES.