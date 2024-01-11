NEW CITY SNOW EMERGENCY TO TAKE EFFECT

DUE TO THE FORECASTED SNOW AND HIGH WINDS, A SNOW EMERGENCY HAS BEEN DECLARED BY MAYOR BOB SCOTT FOR SIOUX CITY TO TAKE EFFECT BEGINNING AT 5:00 P.M. TODAY.
A SNOW EMERGENCY DECLARATION PROHIBITS PARKING OR LEAVING A VEHICLE UNATTENDED ON AN EMERGENCY SNOW ROUTE STREET, NOTED BY A BLUE AND WHITE SIGN WITH A SNOWFLAKE.
VEHICLES MAY BEGIN PARKING ON EMERGENCY SNOW ROUTES AGAIN WHEN THE SNOW EMERGENCY IS CALLED OFF
CITIZENS SHOULD PARK ON THE ODD SIDE OF THE STREET ON ODD DAYS OF THE MONTH AFTER SEVEN A.M. UNTIL SEVEN A.M. THE FOLLOWING DAY.
VEHICLES SHOULD THEN BE PARKED ON THE EVEN STREET NUMBERED SIDE OF THE STREET ON EVEN DAYS OF THE MONTH DURING THE SAME TIME PERIOD.
RESIDENTS ARE ENCOURAGED TO REMOVE VEHICLES FROM ON-STREET PARKING WHERE POSSIBLE TO HELP ALLOW SNOW PLOWS CLEAR THE STREETS.
SOUTH SIOUX CITY ALSO HAS A SNOW EMERGENCY IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE.