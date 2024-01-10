SEMIS COLLIDE ON HIGHWAY 3 IN PLYMOUTH COUNTY

ONE DRIVER WAS INJURED AND SEVERAL HOGS PERISHED IN THE COLLISION OF TWO SEMIS TUESDAY ON HIGHWAY 3 NEAR THE BRUNSVILLE INTERSECTION.
THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF SAYS A SEMI CARRYING HOGS ON K-42 FAILED TO STOP AT THE INTERSECTION STOP SIGN AND WAS STRUCK BY THE SECOND SEMI THAT WAS WESTBOUND ON HIGHWAY 3.
BOTH VEHICLES WENT INTO A DITCH.
THE DRIVER OF THE SEMI CARRYING 160 HOGS, 37-YEAR-OLD KOREY KRIEG OF KINGSLEY, WAS NOT INJURED.
AROUND 60 HOGS DIED IN THE CRASH OR WERE EUTHANIZED DUE TO INJURY.
KRIEG WAS CITED FOR FAILING TO STOP AT A STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY.
THE OTHER DRIVER, 48-YEAR-OLD AARON MANLEY OF AKRON, NEEDED EXTRICATION FROM HIS CAB.
HE WAS TAKEN TO MERCYONE WITH NON-LIFE THREATENING INJURIES AND WAS LATER RELEASED.
THAT SECTION OF HIGHWAY 3 WAS CLOSED FOR CLEANUP FOR NEARLY SIX HOURS.