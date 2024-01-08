Home Local News RAMASWAMY LOCAL EVENTS STILL ON DESPITE SNOW (Update)

RAMASWAMY LOCAL EVENTS STILL ON DESPITE SNOW (Update)

By
Woody Gottburg
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VIVEK RAMASWAMY HAS WEIGHED IN ON THE MEDICAL ISSUES OF THE U.S. SECRETARY OF DEFENSE, SAYING IT’S THE LATEST CASE OF THE GOVERNMENT NOT BEING TRANSPARENT WITH THE AMERICAN PEOPLE:

VR1 OC………ISSUE AS WELL. :20

HE SAYS IF HE IS ELECTED PRESIDENT, THAT SORT OF BEHAVIOR WILL NOT BE TOLERATED:

VR2 OC…….EXPOSE THAT ROT. :23

RAMASWAMY WAS RECENTLY ENDORSED BY FORMER IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN STEVE KING.

BOTH ARE OPPOSED TO CARBON CAPTURE PIPELINES:

VR3 OC……..A PUBLIC USE. :17

AND RAMASWAMY SAYS HE IS CONFIDENT IOWANS WILL TURN OUT TO SUPPORT HIM NEXT WEEK AT THE IOWA CAUCUSES:

VR4 OC……….WE SHOW UP. :19

RAMASWAMY DID NOT LET SNOW IN WESTERN IOWA KEEP HIM FROM SPEAKING AT FOUR STOPS ON MONDAY, INCLUDING THE HAMPTON INN IN SIOUX CITY.

UPDATED 4:12 P.M. 1/8/24

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REPUBLICAN PRESIDENTIAL CANDIDATE VIVEK RAMASWAMY ISN’T LETTING THE SNOW STOP HIS CAMPAIGN TODAY.
HE IS SPEAKING THIS HOUR AT THE HAMPTON INN AT 5555 SERGEANT ROAD:

VR OC…ACROSS THIS STATE. :18

HE WILL BE IN LE MARS AT THE PIZZA RANCH AT 3 P.M.AND THEN AT THE ORANGE CITY PIZZA RANCH AT 5 P.M. AND THEN AT THE PRIMGHAR PIZZA RANCH AT 7P.M. IN O’BRIEN COUNTY.

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