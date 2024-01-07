SIOUX CITY DECLARES SNOW EMERGENCY

MAYOR BOB SCOTT HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY FOR SIOUX CITY BEGINNING AT 7 A.M. MONDAY.
A SNOW EMERGENCY DECLARATION PROHIBITS PARKING OR LEAVING A VEHICLE UNATTENDED ON AN EMERGENCY SNOW ROUTE STREET, NOTED BY A BLUE AND WHITE SIGN WITH A SNOWFLAKE.
CITIZENS SHOULD PARK ON THE EVEN SIDE OF THE STREET ON EVEN NUMBERED DAYS OF THE MONTH AFTER SEVEN A.M. UNTIL SEVEN A.M. THE FOLLOWING DAY.
VEHICLES SHOULD BE PARKED ON THE ODD NUMBERED SIDE OF THE STREET ON THE ODD DAYS OF THE MONTH DURING THE SAME TIME PERIOD.
ANY VEHICLE FOUND IN VIOLATION OF THE SNOW EMERGENCY PARKING RESTRICTIONS WILL BE TOWED AT THE OWNER’S EXPENSE.
THE EMERGENCY SNOW ROUTE MAP CAN BE FOUND ON THE CITY’S WEBSITE.