BOBBLEHEAD POPULARITY CONTINUES TO GROW

SUNDAY IS NATIONAL BOBBLEHEAD DAY IN AMERICA.
PHIL SKLAR, CEO OF THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM IN MILWAUKEE, WISCONSIN; SAYS THEY CELEBRATE THE OCCASION EACH JANUARY 7TH:
BOBBLE4 OC…….ON MONDAY. :20
SKLAR SAYS THERE ARE A LOT OF IOWA COLLECTORS, AND HIS MUSEUM HAS RELEASED AND DISTRIBUTED A LOT OF IOWA HAWKEYE RELATED BOBBLEHEADS OVER THE PAST YEAR:
BOBBLE5 OC…….IOWA LOGO. :25
HE RECEIVES A LOT OF REQUESTS FOR A BOBBLEHEAD THAT HASN’T BEEN MADE YET….ONE FOR IOWA WOMEN’S BASKETBALL STAR CAITLIN CLARK:
BOBBLE6 OC……AND BUY IT. :17
TAYLOR SWIFT IS ALSO ON THE MOST REQUESTED LIST.
BESIDES SPORTS AND ENTERTAINMENT, SKLAR SAYS THERE IS GREAT INTEREST IN POLITICAL BOBBLEHEADS:
BOBBLE7 OC……AVAILABLE. :22
YOU CAN SEE HUNDREDS OF BOBBLEHEADS ON THE MUSEUM WEBSITE ONLINE AT WWW.BOBBLEHEADHALL.COM