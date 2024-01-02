LUNG ASSOCIATION SAYS VAPING’S NOT THE ANSWER TO STOP SMOKING

ONE OF THE MOST COMMON NEW YEAR’S RESOLUTIONS IS TO QUIT SMOKING, AND A SURVEY FINDS 70-PERCENT OF IOWA SMOKERS -WANT- TO QUIT, WHILE 50-PERCENT WILL TRY TO QUIT IN 2024.
THERE ARE MIXED MESSAGES CIRCULATING ABOUT HOW VAPING MIGHT BE ABLE TO HELP SMOKERS TO KICK THE HABIT, MESSAGES THAT ARE BLATANTLY FALSE, ACCORDING TO ERIKA SWARD OF THE AMERICAN LUNG ASSOCIATION IN IOWA.
QUIT1 OC…..TOBACCO PRODUCTS” :09
SHE SAYS THE U-S FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HAS NOT FOUND ANY E-CIGARETTES TO BE SAFE AND EFFECTIVE IN HELPING SMOKERS QUIT.
THE LUNG ASSOCIATION IS URGING SMOKERS TO STEP AWAY FROM ALL TOBACCO AND NICOTINE PRODUCTS, AND NOT SWITCH TO VAPING.
QUIT2 OC……..”FOR GOOD” :18
STATE HEALTH OFFICIALS SAY ABOUT 17-PERCENT OF IOWA ADULTS SMOKE AND 10-PERCENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS.
SURVEYS ALSO FIND ABOUT FIVE-PERCENT OF IOWA ADULTS USE E-CIGARETTES, WHILE UP TO 22-PERCENT OF IOWA 11TH GRADERS VAPE. BREAKING THE ADDICTION CAN BE VERY DIFFICULT AND THE ADVICE OF A PROFESSIONAL MAY BE KEY.
QUIT3 OC…….”IMPROVING THEIR HEALTH” :17
STUDIES SHOW THE AVERAGE SMOKER HAS TO TRY SEVEN TIMES BEFORE THEY QUIT SMOKING FOR GOOD.
RADIO IOWA