GRASSLEY SAY U.S. SENATE NEEDS TO SPEND MORE TIME WORKING IN SESSION

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE HOPES TO SEE THE U-S SENATE WORK MORE IN THE NEW YEAR THAN IT DID IN 2023.
HE SAYS THEY ONLY WORKED TWO-AND-A-HALF DAYS EACH WEEK.
WORKS1 OC……..THURSDAY” :16
GRASSLEY SAYS LAWMAKERS ARE DOING WORK ON THE DAYS THEY ARE NOT WORKING OR VOTING ON LEGISLATION.
WORKS2 OC…….SEVEN DAYS A WEEK” (3X) :15
GRASSLEY GIVES DEMOCRATIC SENATE MAJORITY LEADER CHUCK SCHUMER A FAILING GRADE ON HOW HE HAS CONDUCTED SENATE BUSINESS:
WORKS3 OC……UNITED STATES SENATE” :10
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GRASSLEY WAS ELECTED TO HIS EIGHTH TERM IN THE U-S SENATE IN 2022.