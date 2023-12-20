A SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL STUDENT WAS FOUND WITH A FIREARM ON SCHOOL GROUNDS TUESDAY. THE SCHOOL’S COMMUNICATION DIRECTOR SAYS THE INCIDENT OCCURRED AT THE END OF THE SCHOOL DAY AT EAST HIGH SCHOOL.
BUILDING ADMINISTRATION ACTED IMMEDIATELY TO ENSURE STUDENTS AND STAFF WERE SAFE. THE STUDENT WAS TAKEN INTO CUSTODY.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS BEING RELEASED AT THIS TIME. SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING.
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SIOUX CITY COMMUNITY STUDENT ALLEGEDLY FOUND WITH A FIREARM
A SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL STUDENT WAS FOUND WITH A FIREARM ON SCHOOL GROUNDS TUESDAY. THE SCHOOL’S COMMUNICATION DIRECTOR SAYS THE INCIDENT OCCURRED AT THE END OF THE SCHOOL DAY AT EAST HIGH SCHOOL.