Home Local News DAVIS TO SEEK REELECTION TO SD STATE SENATE

DAVIS TO SEEK REELECTION TO SD STATE SENATE

By
Woody Gottburg
-
1
SHARE

STATE SENATOR SYDNEY DAVIS HAS ANNOUNCED HER INTENT TO SEEK RE-ELECTION TO CONTINUE REPRESENTING DISTRICT 17 IN THE SOUTH DAKOTA SENATE.

DAVIS GREW UP IN RURAL SOUTH DAKOTA AND IS A 4TH GENERATION CATTLE PRODUCER.

SHE HAS HAD A CAREER IN HEALTH CARE. AS A CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST AND HAS SERVED COMMUNITIES IN THE SOUTHEASTERN CORNER OF SOUTH DAKOTA AND THE TRI-STATE AREA.

IN THREE YEARS, DAVIS HAS BEEN THE PRIME SPONSOR ON 11 BILLS CO-SPONSORED 58 OTHERS THAT WERE SIGNED INTO LAW WHILE SERVING UNION AND CLAY COUNTIES.

SHE SERVES AS THE VICE-CHAIR OF THE SENATE HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMITTEE AND IS A MEMBER OF THE SENATE EDUCATION AND STATE AFFAIRS COMMITTEES.

DAVIS AND HER HUSBAND RESIDE WITH THEIR TWO CHILDREN IN CLAY COUNTY, CONTINUING THEIR FAMILY TRADITION AS AG PRODUCERS.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR