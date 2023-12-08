SANFORD CENTER BENEFIT SET FOR SUNDAY AFTERNOON

THIS SUNDAY AFTERNOON, AN ANNUAL EVENT TO BENEFIT THE SIOUX CITY SANFORD CENTER WILL TAKE PLACE.
THE 7TH ANNUAL RUDY NAVARETTE TEX-MEX TACO FEED AND SILENT AUCTION WILL BE HELD AT THE MORNINGSIDE BIBLE CHURCH GYM LOCATED AT 6100 MORNINGSIDE AVENUE:
TACO1 OC…DONATION. :13
NAVARETTE IS A LONGTIME SUPPORTER OF THE SANFORD CENTER, WHICH RUNS OUTREACH PROGRAMS AT THE MORNINGSIDE CHURCH BESIDES THEIR MAIN OPERATION ON GENEVA STREET:
TACO2 OC……HIGH SCHOOL. :16
AND OF COURSE THERE WILL BE PLENTY OF GREAT TEX-MEX FOOD:
TACO3 OC……PRETTY AWESOME. :17
AGAIN, THE EVENT IS SUNDAY FROM NOON UNTIL 6 P.M. AT THE MORNINGSIDE BIBLE CHURCH GYM AT 6100 MORNINGSIDE AVENUE.