PETITION DRIVE BEGINS TO VOTE ON LEGALIZING RECREATIONAL MARIJUANA IN SD

THE FINAL BALLOT EXPLANATION FOR A DRAFT MEASURE THAT WOULD LEGALIZE RECREATIONAL MARIJUANA IN SOUTH DAKOTA AND CREATE DUAL-USE LICENSES FOR MEDICAL MARIJUANA DISPENSARIES, HAS BEEN RELEASED BY THE SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE.
THE PROPOSED MEASURE WOULD ALLOW INDIVIDUALS 21 YEARS OR OLDER TO POSSESS, GROW, SELL, INGEST, AND DISTRIBUTE MARIJUANA OR MARIJUANA PARAPHERNALIA.
THE INITIATED MEASURE DOES NOT AFFECT LAWS DEALING WITH HEMP.
THE MEASURE ALSO AUTHORIZES THE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF HEALTH TO ISSUE DUAL-USE LICENSES TO MEDICAL MARIJUANA DISPENSARIES AND ALLOW THEM TO SELL MARIJUANA TO PERSONS 21 YEARS OR OLDER.
IF THE REQUIRED 17,509 VALID SIGNATURES ARE GATHERED AND APPROVED BY THE SOUTH DAKOTA SECRETARY OF STATE’S OFFICE, THE PROPOSED INITIATED MEASURE WILL BE PLACED ON THE 2024 GENERAL BALLOT.
A MAJORITY OF THE VOTES CAST IN THE GENERAL ELECTION WILL BE NEEDED TO PASS THE MEASURE.
File photo from Medpharm