SUSPECT IDENTIFIED IN SHOOTING DEATH OF NATHANIEL PARKER

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED A SUSPECT THEY ARE SEARCHING FOR IN THE HOMICIDE OF NATHANIEL PARKER ON SUNDAY NIGHT.
SGT. TOM GILL SAYS FARON STARR IS WANTED FOR QUESTIONING:
STARR3 OC…..TO CONFRONT HIM. :16
GILL SAYS DETECTIVES ARE ALSO ATTEMPTING TO LOCATE TWO PERSONS OF INTEREST IN THE PARKER HOMICIDE INVESTIGATION:
STARR4 OC……AND DANGEROUS. :16
31-YEAR-OLD NATHANIEL PARKER DIED AFTER BEING SHOT AT 513 9TH STREET JUST BEFORE MIDNIGHT SUNDAY NIGHT.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE SHOOTING SHOULD CONTACT CITY POLICE AT 712-279-6440, OR THE ANONYMOUS TIP LINE 712-258-TIPS (8477).