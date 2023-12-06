JURY RETURNS VERDICT IN JOSEPH CRUZ MURDER CASE

A WOODBURY COUNTY JURY HAS FOUND A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH TWO COUNTS OF SECOND DEGREE MURDER GUILTY ON ONE COUNT AND NOT GUILTY ON THE SECOND COUNT.
THE JURY RETURNED THEIR DECISIONS WEDNESDAY MORNING IN THE TRIAL; OF 20-YEAR-OLD JOSEPH CRUZ.
CRUZ WAS CHARGED IN THE SHOOTING DEATHS ON OCTOBER 29TH 2022 OF 21-YEAR-OLD CARLOS AGUIRRE AND 19-YEAR-OLD ANTHONY WILLIAMS OF SIOUX CITY AT A WESTSIDE RESIDENCE.
COURT DOCUMENTS STATED CRUZ AND AGUIRRE WERE FRIENDS WHO WERE HAVING ISSUES OVER FIREARMS.
AGUIRRE COULD PURCHASE FIREARMS FOR CRUZ SINCE THE VICTIM WAS OF AGE AND CRUZ WANTED A GUN THAT AGUIRRE HAD ON HIS PERSON AND THE TWO BEGAN FIGHTING OVER THE WEAPON.
CRUZ ALLEGEDLY TOOK THE FIREARM AND FIRED SEVERAL ROUNDS, STRIKING AGUIRRE TWICE AND WILLIAMS, WHO IS CRUZ’S COUSIN, ONCE.
A SENTENCING DATE FOR CRUZ HAS NOT BEEN SET.