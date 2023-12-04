SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING AN OVERNIGHT MURDER. AUTHORITIES WERE CALLED TO THE 500 BLOCK OF 9TH STREET AROUND MIDNIGHT SUNDAY NIGHT/MONDAY MORNING.
A MALE HAD BEEN SHOT AND KILLED. TWO SHOOTINGS OCCURED LAST NIGHT IN SIOUX CITY IN TWO DIFFERENT LOCATIONS.
MORE INFORMATION IS EXPECTED TO BE RELEASED LATER THIS MORNING.
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SIOUX CITY POLICE RESPOND TO OVERNIGHT MURDER
SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING AN OVERNIGHT MURDER. AUTHORITIES WERE CALLED TO THE 500 BLOCK OF 9TH STREET AROUND MIDNIGHT SUNDAY NIGHT/MONDAY MORNING.