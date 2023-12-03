GOSS PESSIMISTIC ON MIDWEST ECONOMY

CREIGHTON UNIVERSITY ECONOMICS PROFESSOR ERNIE GOSS SAYS IT APPEARS THE REGION’S MANUFACTURING SECTOR IS ENTERING RECESSION TERRITORY.
GOSS47 OC……TWO-THOUSAND AND 24.” :06
GOSS SURVEYS MANUFACTURING SUPPLY MANAGERS IN IOWA AND EIGHT OTHER STATES MONTHLY.
GOSS48 OC…….TO THEIR BUSINESS.” :04
GOSS USES THOSE RESPONSES AND OTHER DATA TO COME UP WITH A MID-AMERICA BUSINESS INDEX.
HE SAYS THE REGION’S INDEX IS THE LOWEST ITS BEEN SINCE JUNE, 2020 — AT THE BEGINNING OF THE PANDEMIC.
GOSS SAYS IN IOWA, BUSINESS CONDITIONS WEAKENED FROM OCTOBER TO NOVEMBER, ALTHOUGH IOWA’S MANUFACTURING SECTOR GREW BY 26-HUNDRED JOBS OVER THE PAST 12 MONTHS.
GOSS49 OC……….SEE RIGHT NOW.” :29
GOSS MADE HIS COMMENTS DURING A VIDEO BRIEFING FRIDAY.