NAIG HOPES TO BOOST IOWA AG TRADE WITH U.K.

IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG SAYS THERE ARE OPPORTUNITIES FOR IOWA AS THE UNITED KINGDOM NEGOTIATES A FREE TRADE AGREEMENT WITH THE UNITED STATES.
UK1 OC………STRENGTHEN THAT.” :19
THE UNITED KINGDOM WAS THE 5TH LARGEST EXPORT MARKET FOR IOWA IN 2019, WITH ABOUT 11 MILLION IN GRAIN SALES THAT YEAR, ALONG WITH 50 MILLION DOLLARS WORTH OF IOWA-MADE MACHINERY.
NAIG SEES AN OPPORTUNITY TO BOOST PORK AND BEEF EXPORTS TO THE U-K, AS WELL AS A FOCUS ON RELATIONSHIPS WITH BRITISH TECH COMPANIES.
UK2 OC……HIGHER VALUE PRODUCTS.” :10
NAIG SUGGESTS AG TECH COMPANIES IN THE U-K MAY BE AN AREA FOR GROWTH.
UK3 OC…..THAT WE DO.” :07
NAIG SAYS THAT MEANS THERE ARE PARTNERSHIPS OR INVESTMENT OPORTUNITIES IN IOWA.
THE U-S IS ALREADY A MAJOR ETHANOL SUPPLIER TO THE UNITED KINGDOM.
UK7 OC…..THEIR ENERGY SECTOR.” :06
IN SEPTEMBER OF 2021, E-10 BECAME THE STANDARD BLEND OF FUEL AT GAS STATIONS IN GREAT BRITAIN.