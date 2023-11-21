TOTAL MOTORS CONTRIBUTES TO FIGHT AGAINST BREAST CANCER

THE TOTAL MOTORS AUTO FAMILY HAS MADE A CONTRIBUTION OF $26,000 TO THE FIGHT AGAINST BREAST CANCER.
IT’S THE SEVENTH CONSECUTIVE YEAR.THE CAR DEALERSHIP GROUP HAS MADE A DONATION, WHICH BRINGS THEIR TOTAL AMOUNT OF LOCAL CONTRIBUTIONS TO $90,000.
THROUGHOUT OCTOBER, THE TOTAL MOTORS AUTO FAMILY COMMITTED $100 OF EACH VEHICLE SOLD TO A LOCAL INDIVIDUAL WHO HAS FOUGHT OR IS CURRENTLY FIGHTING BREAST CANCER, OR TO A LOCAL MEDICAL
CENTER THAT HELPS PROVIDE TREATMENTS, SCREENINGS, AND SUPPORT.
RECIPIENTS ARE NOMINATED BY A LOVED ONE AND THIS YEAR, EACH NOMINEE RECEIVED $2,500.
THIS YEAR, OWNERS SCOTT AND MICHELLE TAYLOR DECIDED TO DOUBLE THEIR EFFORTS IF THEY MET A GOAL OF 130 VEHICLES SOLD.
SINCE THAT WAS ACHIEVED, EACH VEHICLE SOLD MEANT A $200 CONTRIBUTION.
Photos provided by Total Motors