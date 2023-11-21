REYNOLDS PARDONS PAIR OF NW IOWA TURKEYS

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS PARDONED TWO TURKEYS RAISED BY A NORTHWEST IOWA TEENAGER FROM MANSON.
FIFTEEN-YEAR-OLD AVA MOLINE OF MANSON HAS BEEN RAISING TURKEYS SINCE SHE WAS NINE.
SHE PICKED OUT A TOM AND A HEN THAT THE GOVERNOR NICKNAMED FREEDOM AND FLOURISH:
PARDON1 OC………LOOKED THE BEST.” :14
MOLINE’S PROFITS GO INTO HER COLLEGE FUND AND SHE TOOK THE REST OF THE TURKEYS SHE’D BEEN RAISING TO MARKET EARLIER THIS MONTH:
PARDON2 OC………TWO THOUSAND TURKEYS.” :21
AVA’S FATHER IS BRAD MOLINE, PRESIDENT OF THE IOWA TURKEY FEDERATION.
DURING MONDAY’S TURKEY PARDONING CEREMONY ON THE LAWN OF THE GOVERNOR’S MANSION, REYNOLDS ANNOUNCED THE MOLINE FAMILY HAS BEEN IN THE TURKEY BUSINESS FOR 99 YEARS.
THE GOVERNOR NOTED TURKEYS AT A PREVIOUS PARDONING CEREMONY HAD BEEN A BIT MORE AGGRESSIVE — AND THAT PROMPTED A REACTION.
PARDON3 OC…….EGGED ‘EM ON.” :06
THE MOLINE FAMILY PROVIDED THE VERY FIRST TURKEYS THAT WERE PARDONED AT TERRACE HILL BY GOVERNOR ROBERT RAY BACK IN 1976.
AVA MOLINE IS THE FIFTH GENERATION OF THE FAMILY IN THE TURKEY BUSINESS.
RADIO IOWA