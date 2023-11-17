PROSECUTION RESTS IN TRIAL OF KIM TAYLOR

IN A SURPRISE MOVE, THE PROSECUTION RESTED ITS CASE THURSDAY IN THE FEDERAL TRIAL OF A SIOUX CITY WOMAN CHARGED WITH 52 COUNTS OF FRAUDULENT VOTING AND REGISTRATION CHARGES DATING BACK TO THE 2020 ELECTIONS.
KIM PHUONG TAYLOR ALLEGEDLY FILLED OUT OR HELPED FILL OUT ABSENTEE BALLOTS FOR NUMEROUS VIETNAMESE RESIDENTS IN THE SIOUX CITY AREA AND EITHER SIGNED THEM OR HAD THEM SIGNED BY OTHER PEOPLE WHO WEREN’T AUTHORIZED TO CAST THE BALLOT.
PROSECUTORS RESTED THEIR CASE AGAINST TAYLOR, THE WIFE OF WOODBURY COUNTY SUPERVISOR JEREMY TAYLOR, WITHOUT CALLING OTHER COUNTY OFFICIALS TO TESTIFY AS HAD BEEN EXPECTED.
WOODBURY COUNTY AUDITOR PAT GILL TESTIFIED TUESDAY & WEDNESDAY IN THE CASE.
THE DEFENSE WILL CALL THEIR WITNESSES BEGINNING NEXT MONDAY.