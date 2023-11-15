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ANNUAL HOLIDAY TOUR OF HOMES BEGINS THURSDAY

By
Woody Gottburg
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THE ANNUAL TOUR OF HOMES BEGINS THURSDAY TO BENEFIT SIOUX CITY’S BIG BROTHERS BIG SISTERS ORGANIZATION.

EXECUTIVE DIRECTOR KRISTIE ARLT SAYS THIS YEAR’S TOUR FEATURES HOMES ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE:

HOMES5 OC…….NOTHING WILL. :16

IF YOU WANT TO GO, ARLT SAYS THERE ARE A FEW OPENINGS LEFT ON THE BUS TOURS THAT RUN FROM THURSDAY THROUGH SATURDAY:

HOMES6 OC……..AFTERNOONS. :20

ARLT SAYS BE PREPARED TO SPENT A COUPLE OF HOURS TOURING THE HOLIDAY HOMES:INCLUDING 2705 VALLEY DRIVE AND THE PEIRCE MANSION AT 2901 JACKSON:

HOMES7 OC…….SIZE OF IT. :19

SO IF YOU WANT TO GET ONE OF THE FEW REMAINING TICKETS, HERE’S HOW TO DO IT:

HOMES8 OC……..BACK TO YOU. :13

EACH BUS TOUR BEGINS AND ENDS AT COUNTRY CELEBRATIONS LOCATED AT 5606 HAMILTON BOULEVARD, SO YOU MAY PARK THERE BEFORE GETTING ON THE BUS.

 

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