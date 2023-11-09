RICKETTS WANTS U.S. SENATE TO WORK LIKE MOST AMERICANS DO

NEBRASKA SENATOR PETE RICKETTS IS WARNING HIS FELLOW SENATORS THAT A GOVERNMENT SHUTDOWN IS LOOMING AGAIN, BUT MAJORITY LEADER CHUCK SCHUMER ISN’T CALLING FOR ANY VOTES TO PREVENT IT:
NOVOTES1 OC………..RIGHT NOW. :24
THAT WON’T HAPPEN THIS WEEK, BECAUSE RICKETTS SAYS SCHUMER PLANNED TO DISMISS THE SENATE SOMETIME THURSDAY:
NOVOTES2 OC……….WEEK AFTER WEEK. :18
RICKETTS SAYS THE SENATE ISN’T WORKING LIKE MOST AMERICANS DO EVERY DAY:
NOVOTES3 OC……..MOST AMERICANS DO. :18
IN OCTOBER, RICKETTS LED 16 SENATORS IN CALLING FOR SCHUMER TO KEEP THE SENATE IN SESSION FIVE DAYS A WEEK UNTIL THE APPROPRIATIONS PROCESS IS COMPLETED.