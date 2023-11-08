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THREE NEWCOMERS AMONG FIVE CANDIDATES ELECTED TO CITY SCHOOL BOARD

By
Woody Gottburg
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VOTERS ELECTED FIVE PEOPLE OUT OF 11 CANDIDATES TO THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD TUESDAY.

CURRENT BOARD PRESIDENT DAN GREENWELL WAS ELECTED TO A TWO YEAR TERM OVER CHALLENGER SEMEHAR GHEBREKIDAN:

ELECTIONS4 OC…. ..BACK IN AGAIN. :27

GREENWELL WON WITH 57% OF THE VOTE.

THE OTHER FOUR SEATS WERE FOR FOUR YEAR TERMS.

TREYLA LEE FINISHED WITH THE MOST VOTES, 3530 UNOFFICIALLY, OUT OF NINE CANDIDATES WITH 16.85 % OF THE VOTE.

SHE IS THE DAUGHTER OF FORMER SCHOOL BOARD PRESIDENT FLORA LEE.

ANOTHER NEWCOMER, EARL MILLER, FINISHED SECOND WITH AROUND 14.7% OF THE VOTE.

A THIRD NEW CANDIDATE, LANCE EHMCKE, FINISHED 3RD WITH 13.78%: AND IS READY TO GET STARTED DEALING WITH BOARD ISSUES:

ELECTIONS5 OC……..ATTRACTIVE CAREER. :26

JOHN MEYERS WON THE 4TH FOUR YEAR TERM WITH 13.3% OF THE VOTE.

MEYERS IS NO STRANGER TO THE SCHOOL BOARD, BUT HE LAST SERVED EIGHT YEARS AGO.

HE SAYS WITH THE THREE NEWCOMERS IT WILL TAKE A LITTLE TIME FOR EVERYONE TO GET ACCLIMATED:

ELECTIONS6 OC……USED TO EACH OTHER. :21

THIS WILL BE MEYERS 4TH TIME ON THE BOARD, HAVING SERVED ONE PREVIOUS FOUR YEAR TERM AND TWO INTERIM APPOINTMENTS .

ONE OTHER AREA SCHOOL VOTE OF NOTE WAS IN THE LAWTON BRONSON DISTRICT.

A PROPOSED SCHOOL BOND ISSUE FOR A NEW GYM AND AUDITORIUM FAILED TO GET THE NECESSARY 60% SUPPORT NEEDED FOR PASSAGE, WITH JUST 45% VOTING YES.

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