NATHANIEL PARKER RETURNED TO JAIL

A SIOUX CITY MAN WHO WAS ACQUITTED OF A FIRST DEGREE MURDER CHARGE BY A WOODBURY COUNTY JURY TUESDAY AND WAS RELEASED FROM JAIL ON A LESSER COUNT WAS BACK IN JAIL ON A NEW CHARGE WEDNESDAY.
POLICE SGT. TOM GILL SAYS 31-YEAR-OLD NATHANIEL PARKER WAS ARRESTED EARLY WEDNESDAY:
PARKER1 OC…..NATHANIEL PARKER. :20
GILL SAYS PARKER WAS NOT SOBER WHEN HE WAS ARRESTED, AND WAS SUFFERING FROM AN APPARENT MINOR STAB WOUND AND PHYSICAL TRAUMA:
PARKER2 OC…….POINT TWO ZERO. :13
POLICE SAY PARKER NEVER GAINED ENTRANCE TO THE APARTMENT FROM THE FIRE ESCAPE.
HE WAS BEING HELD ON $300 BOND.