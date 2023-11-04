PARKER TRIAL WILL RESUME MONDAY

TESTIMONY CONTINUED FRIDAY IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF NATHANIEL PARKER OF SIOUX CITY IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
ATTORNEYS PRESENTED MORE CASE EVIDENCE FRIDAY MORNING AND THEN PARKER TOOK THE STAND IN HIS OWN DEFENSE DURING THE AFTERNOON.
THE ATTORNEYS ARE NOW EXPECTED TO MAKE THEIR CLOSING ARGUEMENTS ON MONDAY AND AFTER THAT THE JURY WILL BEGIN DELIBERATIONS.
THE 31-YEAR-OLD PARKER IS CHARGED IN THE FEBRUARY STABBING DEATH OF 48-YEAR-OLD WILLIAM HARLAN.
HARLAN SUSTAINED MULTIPLE STAB WOUNDS AND WAS FOUND INJURED AT 414 11TH STREET.
PARKER IS ALSO CHARGED WITH POSSESSION OF METH..