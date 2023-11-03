VICTIM OF OCTOBER 26TH MURDER IDENTIFIED

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE WOMAN WHO WAS FOUND MURDERED AT AN APARTMENT COMPLEX AT 607 VIRGINIA STREET ON OCTOBER 26TH.
POLICE SAY THE VICTIM IS 77-YEAR-OLD SUZETTE OCCHIBONE OF SIOUX CITY.
THE VICTIM, SUFFERING FROM STAB WOUNDS AND TRAUMA, WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
TWO SUSPECTS WERE LOCATED INSIDE THE APARTMENT.
POLICE SGT. TOM GILL SAYS ALL THREE WOMEN INVOLVED ARE RELATED:
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59-YEAR-OLD ANGELA BINO AND 32-YEAR-OLD JESSICA BINO, BOTH OF SIOUX CITY, HAVE BEEN CHARGED WITH 1ST DEGREE MURDER.
EACH SUSPECT IS BEING HELD ON A HALF MILLION DOLLARS BOND IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.