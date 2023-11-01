SPECIAL AUDIT FINDS ISSUES WITH IOWA ATHLETIC COMMISSION

A SPECIAL INVESTIGATION BY THE STATE AUDITOR’S OFFICE HAS FOUND A FORMER STATE EMPLOYEE FAILED TO DEPOSIT THOUSANDS OF DOLLARS IN FEES AND TAXES AND RECEIVED UNAUTHORIZED GIFTS — INCLUDING RING-SIDE ACCESS TO AN EVENT IN DENVER.
DAWN CHAMBERLAIN WAS A PROGRAM PLANNER IN THE IOWA ATHLETIC COMMISSION, WHICH OVERSEES MIXED MARTIAL ARTS AS WELL AS PROFESSIONAL BOXING, KICKBOXING AND PRO WRESTLING IN IOWA.
STATE AUDITOR ROB SAND SAYS HIS STAFF HAS IDENTIFIED OVER 17-THOUSAND DOLLARS IN STATE LICENSE FEES AND TAXES THAT WERE EITHER NOT COLLECTED OR NOT DEPOSITED DURING CHAMBERLAIN’S TIME IN THE JOB.
ON NOVEMBER 15TH OF LAST YEAR, CHAMBERLAIN’S AGENCY GOT A CALL FROM SOMEONE WHO SAID CHAMBERLAIN WAS “TAKING MONEY UNDER THE TABLE” AND, AFTER AN INTERNAL INVESTIGATION, CHAMBERLAIN WAS FIRED A MONTH LATER.
SAND20 OC……SAY SOMETHING.” :12
SAND SAYS A PROMOTER FOR AN EVENT AT WELLS FARGO ARENA WROTE A 43-HUNDRED DOLLAR CHECK TO CHAMBERLAIN TO COVER PAY FOR EVENT OFFICIALS — AND CHAMBERLAIN DEPOSITED IT IN HER OWN ACCOUNT.
SAND21 OC……IS EVER ACCEPTABLE.” :10
AUDITORS FOUND CHAMBERLAIN USED HER VENMO ACCOUNT TO PAY SOME EVENT OFFICIALS AND CHAMBERLAIN TOLD INVESTIGATORS SHE PAID THE REST OF THE FEES IN CASH.
THE SPECIAL INVESTIGATION SAYS CHAMBERLAIN ATTENDED SPORTING EVENTS WITHOUT SEEKING APPROVAL FROM HER SUPERVISORS — INCLUDING A WORLD BOXING ASSOCIATION EVENT IN JEFFERSON WHERE SHE PRESENTED THE WINNER WITH A CHAMPIONSHIP BELT.
SAND22 OC…….SERVING TAXPAYERS.” :17
THE REPORT FROM THE AUDITOR’S OFFICE INDICATES CHAMBERLAIN RECEIVED AT LEAST 17-HUNDRED DOLLARS IN UNAUTHORIZED GIFTS FOR TRIPS SHE TOOK TO EVENTS IN COLORADO AND MICHIGAN.
CHAMBERLAIN TOLD INVESTIGATORS EVERYONE ELSE IN THE OFFICE ACCEPTS INSANE AMOUNTS OF GIFTS.
THE STATE AUDITOR’S REPORT INDICATES OFFICIALS IN THE AGENCY ARE NOT AWARE OF ANY OTHER EMPLOYEE ACCEPTING GIFTS.
RADIO IOWA