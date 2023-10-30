WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT WERE CALLED TO 2595 OLD HIGHWAY 141 SUNDAY NIGHT AT 7:31 FOR A REPORTED SHOOTING.
SHERIFF CHAD SHEEHAN SAYS DEPUTIES RESPONDED AND LEARNED THERE WAS A SHOOTING VICTIM ON THE PROPERTY. THEY LOCATED THE SUSPECT AND BEGAN TO SPEAK TO HIM.
AROUND 2:45 MONDAY MORNING, THE SUSPECT FIRED MULTIPLE SHOTS AT TACTICAL TEAMS WHO WERE ATTEMPTING TO TAKE HIM INTO CUSTODY.
A PRESS CONFERENCE WILL BE HELD THIS AFTERNOON REGARDING THE INCIDENT THAT IS DESCRIBED AS A HOMICIDE AND OFFICER INVOLVED SHOOTING.
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HOMICIDE AND OFFICER INVOLVED SHOOTING
WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT WERE CALLED TO 2595 OLD HIGHWAY 141 SUNDAY NIGHT AT 7:31 FOR A REPORTED SHOOTING.