FOUR YEAR OLD DIES IN SOUTH DAKOTA CRASH

A FOUR YEAR OLD BOY DIED MONDAY AFTERNOON IN A ONE VEHICLE CRASH NORTH OF LENNOX, SOUTH DAKOTA.
AUTHORITIES SAY THE DRIVER, A 14 YEAR OLD BOY WAS DRIVING A 2013 GMC YUKON WEST ON 274TH STREET, WHICH IS A GRAVEL ROAD.
THE YUKON LEFT THE ROAD FOR AN UNKNOWN REASON, ENTERED A DITCH AND CAME TO REST ON ITS ROOF.
THE 14 YEAR OLD, WHO WAS NOT WEARING A SEATBELT, SUSTAINED MINOR INJURIES.
THE 4 YEAR OLD BOY, WHO WAS NOT BUCKLED UP, DIED IN THE CRASH.
A 10 YEAR OLD FEMALE PASSENGER, WHO WAS WEARING A SEATBELT, SUSTAINED MINOR INJURIES.
A SIX YEAR OLD FEMALE PASSENGER SUSTAINED SERIOUS NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL IS INVESTIGATING.