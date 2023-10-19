SIOUXLAND HUMANE SOCIETY RECEIVES NATIONAL HONOR

THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY HAS RECEIVED NATIONAL RECOGNITION FROM THE BEST FRIENDS ANIMAL SOCIETY.
SPOKESPERSON KELLY ERIE SAYS THEY WERE AWARDED FOR ACHIEVING A SAVE RATE OF OVER 90% FOR 2022.
HUMANE1 OC…VERY PROUD OF. :27
THE HUMANE SOCIETY HAS EXCEEDED THE 90% SAVE RATE EVERY YEAR SINCE 2014.
HUMANE2 OC….WITH THAT OWNER. :15
THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY OFFERS A VARIETY OF SERVICES TO HELP PET OWNERS:
HUMANE3 OC………HELP OUT PEOPLE. :12
A PLAQUE WAS PRESENTED TO THE SHELTER FOR THEIR EFFORTS.
ERIE SAYS OCTOBER IS ADOPT A DOG MONTH, AND THERE ARE SOME DOGS AND CATS WAITING FOR A NEW HOME.