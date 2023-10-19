LITTLE CHANGE IN IOWA JOBLESS RATE

THERE WAS A SLIGHT RISE IN UNEMPLOYMENT RATES IN IOWA LAST MONTH.
JESSE DOUGHERTY IS WITH IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT:
IAJOB8 OC….IN SEPTEMBER. :04
HE SAYS THE STATE ALSO SAW A SLIGHT DECREASE IN THE OVERALL LABOR PARTICIPATION RATE;
IAJOB9 OC……..A LITTLE BIT. :09
DOUGHERTY SAYS THERE WAS A REASON FOR THE CHANGE IN THE UNEMPLOYMENT RATE:
IAJOB10 OC………ENTER THE FALL. :08
IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE REMAINS BELOW THE NATIONAL AVERAGE OF 3.8 PERCENT AND BELOW THE STATEWIDE UNEMPLOYMENT RATE OF 3.1 PERCENT AT THIS TIME LAST YEAR.