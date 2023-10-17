TRUMP TO CAMPAIGN IN SIOUX CITY THIS MONTH

PRESIDENT DONALD TRUMP WILL MAKE A CAMPAIGN APPEARANCE IN SIOUX CITY LATER THIS MONTH.
THE 45TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES WILL DELIVER REMARKS AT THE ORPHEUM THEATER ON SUNDAY, OCTOBER 29TH AT 3:00PM.
TRUMP CONTINUES TO LEAD THE POLLS FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR PRESIDENT.
THOSE WISHING TO ATTEND MAY OBTAIN GENERAL ADMISSION TICKETS BY GOING TO TRUMP’S CAMPAIGN WEBSITE.AT DONALD J TRUMP DOT COM.
THE DOORS WILL OPEN AT NOON WITH THE PROGRAM SET TO BEGIN AT 2 P.M. AND TRUMP SCHEDULED TO SPEAK AT 3 P.M.
Photo from Trump campaign website