YANKTON MAN SENTENCED TO PRISON ON ASSAULT CHARGE

A YANKTON, SOUTH DAKOTA MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON AN ASSAULT CHARGE.
62-YEAR-OLD RICKY GERMAN WAS SENTENCED TO A MAXIMUM 25 YEARS IN PRISON, WITH SEVEN YEARS SUSPENDED, AFTER HE EARLIER PLED NO CONTEST TO ONE COUNT OF AGGRAVATED ASSAULT.
SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS GERMAN WAS SENTENCED IN YANKTON COUNTY CIRCUIT COURT. AS PART OF A PLEA BARGAIN,
HE WAS ALSO WAS SENTENCED AS A HABITUAL OFFENDER ON THE AGGRAVATED ASSAULT CHARGE WHICH INCREASED THE MAXIMUM SENTENCE FROM 15 YEARS TO 25 YEARS IN PRISON.
GERMAN WAS INDICTED FOLLOWING A MARCH 23RD INCIDENT IN YANKTON WHERE HE USED A WEAPON TO HOLD TWO PEOPLE AGAINST THEIR WILL WHILE LAW ENFORCEMENT ATTEMPTED TO CONDUCT A LAWFUL SEARCH OF HIS RESIDENCE.
THAT LED TO A STANDOFF WITH LAW ENFORCEMENT WHICH ENDED WITH NO INJURIES.
GERMAN ALSO WAS ORDERED TO PAY RESTITUTION TO VICTIMS OF FORGERY CRIMES HE COMMITTED IN CLAY AND YANKTON COUNTIES.
GERMAN IS ALSO SCHEDULED TO BE SENTENCED LATER THIS MONTH IN CHARLES MIX FOR POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE, 2ND OFFENSE.