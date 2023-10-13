SUCCESSFUL AUDIT OF CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION

WOODBURY COUNTY ELECTION OFFICIALS CONDUCTED AN AUDIT FRIDAY OF TUESDAY’S CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION.
COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER PAT GILL SAYS THE AUDIT OF A PRECINCT IS REQUIRED AFTER EACH ELECTION BY STATE LAW:
AUDIT1 OC……ENJOY PARTICIPATING. :14
TWO STAFF MEMBERS FIRST CHECKED THE BALLOTS FROM PRECINCT SEVEN, WHICH WAS SELECTED FOR THE AUDIT BY THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE, IN A RANDOM DRAWING.
THREE POLL WORKERS THEN COUNTED THE BALLOTS CAST FOR EACH OF THE THREE COUNCIL PRIMARY CANDIDATES.
GILL SAYS THE PROCESS WORKED:
AUDIT2 OC…HAPPY ABOUT THAT. :23
THERE WERE 97 VOTES CORRECTLY CAST FOR A CANDIDATE AND ONE “OVERVOTE”, WHERE SOMEONE VOTED FOR TWO CANDIDATES IN ERROR, SO THAT BALLOT DID NOT COUNT ON ELECTION NIGHT:
AUDIT3 OC……IN THAT CIRCUMSTANCE. :21
ANOTHER PRECINCT TO BE CHOSEN BY THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE WILL BE AUDITED FOLLOWING THE NOVEMBER GENERAL ELECTION IN A FEW WEEKS.