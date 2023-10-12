AIRPORT OPERATIONS RETURN TO NORMAL

NORMAL OPERATIONS RESUMED LATE WEDNESDAY NIGHT AT SIOUX GATEWAY AIRPORT AFTER AN IOWA AIR NATIONAL GUARD KC-135 STRATOTANKER REFUELING AIRCRAFT EXPERIENCED A NOSE LANDING WEDNESDAY AFTERNOON AT SIOUX GATEWAY AIRPORT.
AIRPORT DIRECTOR MIKE COLLETT SAYS THE INCIDENT HAPPENED SHORTLY AFTER 2:30 P.M. AS THE PLANE WAS PERFORMING “TOUCH AND GO” TRAINING AT THE AIRPORT:
NOSEGEAR1 OC…….LAST NIGHT. :18
THERE WERE FIVE MEMBERS OF THE 185TH ON BOARD AND NO INJURIES WERE REPORTED.
COLLETT SAYS NO COMMERCIAL FLIGHTS WERE MISSED AT SIOUX GATEWAY BECAUSE OF THE INCIDENT:
NOSEGEAR2 OC…..ON TIME. :09
A SPOKESMAN WITH THE 185TH AIR REFUELING WING SAYS THE AIRCRAFT WAS PERFORMING TOUCH AND GO LANDINGS AROUND THE SIOUX CITY AIRPORT AS PART OF A LOCAL TRAINING MISSION AND THE FRONT LANDING GEAR OF THE AIRCRAFT WAS NOT DEPLOYED AS THE AIRCRAFT CAME TO A FULL STOP ON THE AIRPORT’S MAIN RUNWAY.
WHILE THERE IS DAMAGE TO THE NOSE, THE REST OF THE AIRCRAFT REMAINS UNDAMAGED.
COLLETT SAYS AIRPORT STAFF ASSISTED THE 185TH’S PERSONNEL IN MOVING THE PLANE:
NOSEGEAR3 OC……..THANKFULLY. :26
THE CAUSE OF WHY THE NOSE GEAR DIDN’T DEPLOY IS UNDER INVESTIGATION.
FILE PHOTO