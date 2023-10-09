SPENCER MAN CHARGED IN ASSAULT WITH CHAINSAW THREAT

A SPENCER, IOWA MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES AFTER ALLEGEDLY THREATENING A FAMILY MEMBER WITH A CHAINSAW ON SUNDAY.
POLICE WERE DISPATCHED TO AN UNKNOWN DISTURBANCE AT 821 FISHER COURT IN SPENCER.
OFFICERS SAY 29 YEAR-OLD CHALLER WADSLEY OF SPENCER HAD PHYSICALLY ASSAULTED A FAMILY MEMBER AND RETRIEVED A CHAINSAW TO FURTHER INTIMIDATE THE VICTIM.
WHEN OFFICERS ATTEMPTED TO ARREST WADSLEY, HE RESISTED AND WAS TASERED.
WADSLEY IS CHARGED WITH DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING AIRFLOW, INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, AND INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS.
HE IS IN CUSTODY AT THE CLAY COUNTY JAIL WITH BOND SET AT $25,300.