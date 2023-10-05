FALLEN FIREFIGHTER MEMORIAL SET FOR FRIDAY

A CEREMONY HONORING THE FALLEN FIREFIGHTERS WHO PAID THE ULTIMATE PRICE IN SERVING WITH SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL TAKE PLACE ON FRIDAY.
THE CEREMONY WILL TAKE PLACE INSIDE THE CITY HALL COUNCIL CHAMBERS WITH THE PRESENTATION OF COLORS STARTING PROMPTLY AT 3:00 P.M.
THE PUBLIC IS WELCOME TO ATTEND.
THE CEREMONY HONORS A DOZEN MEN WHO MADE THE ULTIMATE SACRIFICE WHILE SERVING AND PROTECTING THE CITY OF SIOUX CITY AND ITS CITIZENS, DATING BACK TO 1884.
THE LAST TIME A CITY FIREFIGHTER DIED IN THE LINE OF DUTY WAS IN 1982, WHEN MICHAEL JOHNSON AND KIRK WICKER WERE LOST FIGHTING THE HEN HOUSE BUSINESS FIRE ON WEST 7TH STREET.