TWO DOZEN PEOPLE NOW CHARGED IN PARKING LOT BRAWL

THERE WERE MORE SUSPECTS ARRESTED AND CHARGED WEDNESDAY FROM THE ONGOING INVESTIGATION OF A FIGHT BETWEEN NUMEROUS PEOPLE MONDAY AFTERNOON IN THE CASEY’S GENERAL STORE PARKING LOT AT 1727 CASSELMAN STREET.
SIOUX CITY POLICE SGT. TOM GILL SAYS SEVERAL JUVENILES WERE CHARGED WEDNESDAY MORNING:
CASEYS4 OC…CLASS D FELONY. :30
GILL SAYS AFTER FINGERPRINTING, THE 8 JUVENILES WERE TAKEN TO JUVENILE DETENTION AND THEIR PARENTS WERE NOTIFIED.
THOSE PARENTS SHOWED UP AT POLICE HEADQUARTERS:
CASEYS5 OC…… IN A RIOT. :23
THE LATEST ARRESTS THE PAST TWO DAYS RESULTED IN SEVEN ADULTS AND TWELVE JUVENILES BEING CHARGED WITH FELONY RIOTING.
CASEYS6 OC…TIME WILL TELL. :19
THAT BRINGS THE TOTAL NUMBER OF PEOPLE CHARGED IN THE FIGHT TO 24.