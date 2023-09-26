NOEM RETURNS TO SOUTHERN TEXAS BORDER

GOVERNOR KRISTI NOEM RETURNED TO THE EAGLE PASS , TEXAS AREA AT THE SOUTHERN BORDER WITH MEXICO TUESDAY AND RECEIVED A BRIEFING FROM THE SOUTH DAKOTA NATIONAL GUARD.
FIFTY SOUTH DAKOTA SOLDIERS ARE DEPLOYED ON STATE ACTIVE DUTY AS PART OF OPERATION LONE STAR IN TEXAS.
NOEM ISSUED A STATEMENT SAYING “THE SITUATION AT OUR SOUTHERN BORDER CONTINUES TO DETERIORATE. THE MEXICAN DRUG CARTELS ARE TAKING ADVANTAGE OF THE OPEN BORDER TO PROLIFERATE THEIR DRUGS AND HUMAN TRAFFICKING”.
SHE SAYS “THIS CRIMINAL ACTIVITY IS MAKING SOUTH DAKOTANS LESS SAFE, AND THE BIDEN ADMINISTRATION WON’T DO THEIR JOB, SO SOUTH DAKOTA NATIONAL GUARD TROOPS ARE SERVING ALONGSIDE SOLDIERS FROM TEXAS AND SEVERAL OTHER STATES TO BRING SOME STABILITY TO THIS WARZONE.”
NOEM WAS JOINED AT THE BORDER BY SOUTH DAKOTA ADJUTANT GENERAL MARK MORRELL AND SOUTH DAKOTA SECRETARY OF PUBLIC SAFETY BOB PERRY.